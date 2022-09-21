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  • Nagehan Alçı'dan 'kararsız seçmen' iddiası: Erdoğan revizyonist söylemlerle ortaya çıktıkça...

Nagehan Alçı'dan 'kararsız seçmen' iddiası: Erdoğan revizyonist söylemlerle ortaya çıktıkça...

İktidara yakınlığı ile bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Erdoğan toplumun hoşuna gidecek revizyonist söylemlerle ortaya çıktıkça kopan seçmen bir nebze geri dönüyor" diye konuştu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 23:50
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Nagehan Alçı'dan 'kararsız seçmen' iddiası: Erdoğan revizyonist söylemlerle ortaya çıktıkça...

Nagehan Alçı'dan 'kararsız seçmen' iddiası: Erdoğan revizyonist söylemlerle ortaya çıktıkça...
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İktidara yakınlığı ile bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, tv100'de konuk olduğu programda gündem ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alçı, kararsız seçmenin bir kısmının AKP'ye geri döndüğünü iddia etti.

Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"KOPAN SEÇMEN BİR NEBZE GERİ DÖNÜYOR"

"Yüzde 20 kadar olan kararsız seçmenin ciddi bir kısmı AK Parti’den kopan seçmendi. Karşı tarafta muğlaklık olunca, Erdoğan da konut projesiyle, TOGG’la, dış politikada toplumun hoşuna gidecek revizyonist söylemlerle ortaya çıktıkça o kopan seçmen bir nebze geri dönüyor"

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