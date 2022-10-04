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Ayvalık açıklarında Yunanistan tarafından itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 22:59
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Ayvalık açıklarında Yunanistan tarafından itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunanistan tarafından itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
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(AA) - Ayvalık açıklarında, iki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 72 kişi, Sahil Güvenlik "TCSG-907" ve "TCSG-6" botu tarafından Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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