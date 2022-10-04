Ayvalık açıklarında Yunanistan tarafından itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

(AA) - Ayvalık açıklarında, iki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 72 kişi, Sahil Güvenlik "TCSG-907" ve "TCSG-6" botu tarafından Cunda Adası'na getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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