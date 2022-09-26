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Yine İstanbul yine aynı görüntüler. Bir kamyon dolusu kaçak göçmen geldi. Sınırlar yol geçen hanı

Bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı “Gaziosmanpaşa’da tırla kaçaklar bırakılıyor” paylaşımı sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü alarma geçti. Vatandaşın bahsettiği adreste yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste toplamda 120 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 09:18
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Bir kamyon dolusu kaçak göçmen geldi. Sınırlar yol geçen hanı. Yine İstanbul yine aynı görüntüler

Yine İstanbul yine aynı görüntüler. Bir kamyon dolusu kaçak göçmen geldi. Sınırlar yol geçen hanı
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kamyon dolusu kaçak ara sokaklara dağılırken görüntülendi. Gece saatlerinde yaşanan olayda etrafta kimsenin olmadığı görülürken bazı kaçaklar, hızla sokaklara dağıldığı sırada çantalarını bile bırakarak uzaklaştı.

Kaçakların kamyon kasasında İstanbul’ a kadar nasıl geldikleri bilinmezken görüntüler yine tepki topladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü alarma geçirdi. Bir vatandaşın, “Gaziosmanpaşa’da tırla kaçaklar bırakılıyor” yazarak, sokakta kaçak göçmenlerin bir minibüsten indirildiği videoyu paylaşması sonucunda soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmaya ilişkin çevrede trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada Karadeniz Mahallesi’nde bir cadde üzerinde seyir halindeki minibüs durduruldu. Durdurulan minibüs içerisinde, ülkemize kaçak yollar ile girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar ve araç sürücüsü olan M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalandı.

Gaziosmanpaşa genelinde yapılan düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde; 33 Afganistan uyruklu, 21 Pakistan uyruklu, 61 Suriye uyruklu, 3 Bangladeş uyruklu, 1 Angola uyruklu, 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 120 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kaçak göçmen ticareti yaptığı tespit edilen, M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar ile birlikte yakalanan toplam 120 şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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BOP
26.09.2022 10:49
Gelenlerin hepsi genç ve yanlarında kadın ve çocuk yok İstanbul’a ve diğer illere nasıl geliyorlar ve bilmediği şehirlerde dağılarak nereye gidip himaye görüp kendilerine kalacak yer aş buluyorlar  
 
Asker
26.09.2022 10:48
Ülkenin sınırları resmen yol gecen hanına döndü artık huzurlu şehir kalmadı şehirler resmen kimliksiz Afrikalımı aran ,Suriyelimi aran, Afganlımı aran, Pakistanlımı aran ne arasan bu ülkede mevcut.  
 
Mubeyyen torun
26.09.2022 10:34
Nasıl İstanbul'a kadar geliyorlar ? Hiç mi kontrol yok ? Sınır diye bir şey kalmamış.Devlet, hükümet nerdesiniz ?bir de masraf edip bunları geri gönderiyorsunuz. Ekonomiye yazık oluyor  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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