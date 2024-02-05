İdeal kiloyu korumak için diyetten sonra neler yapılmalı?

Diyet yaparken kilo koruma stratejileri uygulamak, kilo koruma sürecini kısalttığı vurgulandı.

Diyet ne kadar etkili olursa, kilo koruma dönemi de o kadar kısa olur. Bu süre kişiye göre değişebilir.

Kilo koruma programı, diyet bittiğinde enerji alımını yavaş yavaş artırarak, alınan ve harcanan enerji arasında bir denge sağlamayı amaçlar.

Kişi, bu dengeyi ne kadar çabuk kurarsa, kilo koruma programı da o kadar çabuk biter.

Fakat beslenme uzmanları, diyet için ne kadar zaman harcadıysanız, kilo koruma için de o kadar zaman harcamanız gerektiğini söylüyor.

Yani 6 ay diyet yaptıysanız, 6 ay da kilo koruma programına devam etmeniz en iyisidir.

DENGELİ KİLO VERMEK ÖNEMLİ

Diyette enerji alımınızı, enerji harcamanızla dengede tutmanız gerekir.

Kilo verme ve kilo koruma programlarında kas kaybı olmaması için, enerjinin %55'i karbonhidrattan, %15-20'si proteinden, %25-30'u yağdan gelmelidir.

Pratikte bunu şöyle yapabilirsiniz; tabağınızın ¼'ü hayvansal protein kaynağı, ¼'ü süt ve süt ürünleri, ½'si ise tahıl, sebze ve meyve olsun.

Kilo korumak için besin seçimlerine dikkat etmek şarttır. Beslenme düzeninizde işlenmiş ve rafine edilmiş gıdalara pek yer vermeyin.

Tam tahıllı ekmek, bulgur gibi tam tahıllı ve lifli gıdaları tercih edin. Bu gıdalar tokluk hissini artırarak besin öğeleri açısından zengin bir beslenme sağlar.

Ara öğünler metabolizmanızı hızlandıran en büyük faktörlerdendir. Ara öğünleri ihmal etmeyin!

1 kutu probiyotik yoğurt

1 su bardağı kefir + 10 adet yaban mersini

1 çay bardağı leblebi – kuru üzüm karışımı

1 porsiyon kabuklu meyve (elma, armut vb.)

3 adet kuru kayısı + 2 adet ceviz10-15 adet çiğ badem

1 fincan yağsız sütle yapılmış kahve +10 adet fındık

2 adet kepekli galeta + 1 adet light üçgen peynir

Bunun yanında haftada her gün 30 dakika yürüyüş veya yüzme gibi kardiyovasküler egzersizler kilo vermenize ve kilonuzu korumanıza yardımcı olur.

Kronik bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışın. Size uygun bir egzersiz programı belirleyin.