Azakeyeri otu şifa saçıyor. İşte mucizeleri...

Günümüzde insanlar, sağlık sorunlarına doğal çareler aramaya daha fazla eğilim gösteriyorlar.

Bu bağlamda, birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen azakeyeri otunun olağanüstü yararları öne çıkıyor.

Peki, azakeyeri otu tam olarak nedir?

Azakeyeri otu, Yılanyastığıgiller familyasına aittir ve genellikle göl kenarları, bataklıklar gibi nemli alanlarda bulunur. Bu bitkinin yetişebilmesi için yaşam alanının sürekli nemli olması şarttır. Hatta durgun suların ve göl kenarlarının yanı sıra, 1100 metre yüksekliklere kadar olan bölgelerde de yetişebildiği gözlemlenmiştir.

Azakeyeri otu, çok yıllık ve otsu bir bitki türüdür. Kökleri yatay şekilde uzanır, eklemli ve yaklaşık 50 cm uzunluğa kadar büyüyebilir; rengi ise yeşilimsi kahverengidir. Köklerin mandalina benzeri bir kokusu vardır ve taze iken biberimsi bir acılığa sahiptir; ancak kurutulduğunda bu acılık azalır.

Azakeyeri otunun faydaları nelerdir?

Sindirim sistemi rahatsızlıklarında ve mide-bağırsak gazlarında oldukça etkilidir.

Mide ekşimesini önler.

İştah açar ve cilt solgunluğunu gidermeye yardımcı olur.

Sindirimi teşvik eder ve safra salgısını artırır.

Metabolizma bozukluklarında destekleyici rol oynar, özellikle yeterince beslenmesine rağmen kilo alamayan bireyler için yararlıdır.

İshal tedavisinde etkili sonuçlar sunar.

Bağırsak kanseri tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.

Kolik ve şişkinlik gibi durumlarda rahatlama sağlar.

Prostat büyümesi tedavisinde kereviz kökü ile birlikte kullanılabilir.

Çocuklarda tahıl alerjilerine karşı faydalıdır.

Azakeyeri otu nasıl kullanılır?

Bir çay kaşığı (yaklaşık 4 gram) kıyılmış kök, 250 ml kaynar su ile haşlanır ve 15 dakika demlendikten sonra süzülür.

Bir çay kaşığı kıyılmış kök, bir bardak soğuk suda 30 dakika boyunca kaynama noktasına kadar ısıtılır.

Çay için, iki çay kaşığı kıyılmış kök, bir bardak soğuk suda 12 - 18 saat demlenir ve süzülür. Soğuk demleme yöntemi tercih edilir ve içmeden önce hafifçe ısıtılır.

Günde üç fincan çay tüketilmesi önerilir.

Bitki suyu için, taze soyulmuş kök iri parçalara ayrılır ve preslenerek suyu çıkarılır. Fazla sıkılmamalıdır.

Banyo için, 200 - 500 gram iri kıyılmış kök, 5 litre soğuk suda bir gece (12 - 18 saat) bekletilir ve kaynayıncaya kadar ısıtılır. Ateşten alındıktan sonra 7 - 8 dakika demlenir ve banyo suyuna eklenir. Akşam veya gece banyo yapılmamalıdır.

Uyarı: Önerilen dozlarda kullanıldığında herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak aşırı tüketim mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. Uçucu yağı içerisindeki asorone nedeniyle duodenal kansere yol açabileceğinden kullanılmamalıdır.