Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD’nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O’Brien’ı kabul etti.

KAYNAK: İHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD’nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O’Brien’ı kabul ettiği aktarıldı. Görüşmede, O’Brien’ın Azerbaycan’a yaptığı ziyaretin, ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarının ele alınması ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunulması açısından önemine dikkat çekildi.

Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerin zengin bir tarihe sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıllarında Azerbaycan ve ABD’nin başta enerji olmak üzere çeşitli alanlarda başarılı işbirlikleri yaptığını belirtti. İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinin ardından Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlatan Aliyev, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına silah ve askeri personel gönderdiğini ve ayrılıkçılığı desteklemesi nedeniyle Azerbaycan'ın kendi topraklarında terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiğini kaydetti.

Operasyonun ardından Karabağ’da ayrılıkçılığa son verdiğini belirten Aliyev, uluslararası seviyede örnek bir insani operasyon gerçekleştirdiğini yasalara, sivillere ve altyapıya zarar verilmediğine dikkat çekti. Azerbaycan’ın bölgesel barışı desteklediğini vurgulayan Aliyev, çatışmanın sona ermesi ve Azerbaycan'ın egemenliğinin tam olarak sağlanmasının ardından bölgede barışın tesis edilmesi için tarihi fırsatların ortaya çıktığını ve ABD'nin bu sürece katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinde oynadığı role, yenilenebilir enerji potansiyelinin geliştirilmesi yönünde Hazar ve Karadeniz'de uygulanan projelere dikkat çeken Aliyev, Orta Koridor boyunca bölgede yeni ulaşım ve lojistik fırsatlarının oluşturulduğunu, Azerbaycan'ın Orta Asya ülkeleriyle ortaklığının daha da genişlediğini ve bu yönde yeni işbirliği fırsatlarından bahsetti.

ABD’DEN ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİNE DESTEK

ABD ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin derin kökleri sahip olduğunu vurgulayan James O’Brien, Azerbaycan’ın enerji kaynaklarını dünya pazarlarına çıkarılmasında ABD’nin rolüne değindi. ABD’nin bölgedeki barışa, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilme ve barış anlaşması ile ilgili müzakereleri desteklediğini ifade eden O’Brien, ABD'nin bu konuda Washington'da müzakereleri sürdürmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD'nin Trans-Hazar ulaşım koridoru konseptinin geliştirilmesinin yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan arasında iletişimin açılması konusundaki görüşmelerin devam etmesini desteklediğini vurgulayan O'Brien, ABD-Azerbaycan ilişkilerinde geleceğe bakmanın önemine değindi. ABD ve Azerbaycan arasında karşılıklı ziyaretlerin yeniden başlamasının ikili ilişkilerin ilerletilmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilen görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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