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Greenpeace aktivistlerinden flaş Rus petrolü iddiası

Polonya'da Greenpeace aktivistleri, başkent Varşova'da, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 1. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, "Polonya hala Rus petrolü satın almaya devam ediyor" yazılı pankart açtı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 20:41
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Polonyanın Rus petrolü satın aldığı iddia edildi

Greenpeace aktivistlerinden flaş Rus petrolü iddiası
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 1. yıldönümünde Greenpeace aktivistleri tarafından Polonya'nın başkenti Varşova'da Poniatowski Köprüsü'ne, dev bir pankart asıldı.

Asılan dev pankartta Lehçe olarak "Polonya hala Rus petrolü satın alıyor" ifadeleri yer aldı. 

Greenpeace Polonya, resmi sitesinden yapılan eylemle bağlantılı yayınladığı haberde, "Hukuk ve Adalet Partisi (Prawo i Sprawiedliwosc) açıklamalarının aksine, Rus petrolü Polonya'ya akmaya devam ediyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl, devlete ait PKN Orlen şirketi, Kremlin'e bağlı Rus şirketinin hesabına alınan petrol karşılığı sekiz milyar zloti aktaracak.

PANKART ASTILAR

Bu yatırılacak miktar sayesinde Putin'in ordusu, İran'dan 90 bin adet (90000) Şahid dronlarını satın alabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya topyekün saldırı başlattığı günün yıldönümünde Poniatowski Köprüsü'ne altmış metrelik bu pankartı asıyor ve PKN Orlen şirketinin Rusya'dan petrol alımını durdurmasını talep ediyoruz" denildi. (İHA)

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