Azerbaycan İran gerilimi yükseliyor. Dört İranlı Azerbaycan'da istenmeyen kişi ilan edildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'daki İran Büyükelçiliği'nin 4 çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurdu. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Büyükelçiliği'nin 4 çalışanının diplomatik statüye ve 1961 Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiği Musavi’ye bildirildi. Söz konusu 4 kişinin 48 saat içinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri istendi.(İHA)

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