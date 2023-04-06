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Azerbaycan İran gerilimi yükseliyor. Dört İranlı Azerbaycan'da istenmeyen kişi ilan edildi

Azerbaycan'da bulunan İran Büyükelçiliği'nin dört çalışanı Azerbaycan tarafından istenmeyen kişi ilan edildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:07
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Azerbaycan dört İranlı'yı istenmeyen kişi ilan etti

Azerbaycan İran gerilimi yükseliyor. Dört İranlı Azerbaycan'da istenmeyen kişi ilan edildi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'daki İran Büyükelçiliği'nin 4 çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurdu. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Büyükelçiliği'nin 4 çalışanının diplomatik statüye ve 1961 Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiği Musavi’ye bildirildi. Söz konusu 4 kişinin 48 saat içinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri istendi.(İHA)

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