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Azeri milletvekili kurşunlandı. İlginç Türkiye bağlantıları. Çiller, Kocabıyık, Şükrü Karaca, Mehmet Altan

Azerbaycan’da Büyük Kurutluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa’ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 4 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan yaralı kurtulan Mustafa’nın Türkiye bağlantıları ortaya çıktı. Azeri milletvekilinin bağlantıları arasında Tansu Çiller, Şükrü Karaca, Mehmet Altan ve Hüseyin Kocabıyık gibi isimler yer alıyor.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:07
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Azeri milletvekili kurşunlandı

Azeri milletvekili kurşunlandı. İlginç Türkiye bağlantıları. Çiller, Kocabıyık, Şükrü Karaca, Mehmet Altan
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Azerbaycan'da Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya yapılan silahlı saldırıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Mustafa'ya yapılan silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerinin operasyon yaptığını açıkladı.

Hacıyev, operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Oda TV’de yer alan habere göre, geçen 28 Mart tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü`nün bir ilçesinde parlamento üyesi Fazıl Mustafa`ya karşı Kalaşnikof silahıyla düzenlenen saldırıda Mustafa omzundan ve ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunmadığı saldırıdan kısa süre sonra açıklandı.

Haber kanallarında kendine yer bulan bu olaydan hemen sonra Azerbaycan’ın güvenlikten sorumlu yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulunurken medya milletvekiline yapılan saldırıdan doğrudan İran İslam Cumhuriyeti’ni sorumlu tuttu.

Azerbaycan İçişleri bakanlığı yetkilisi olayın enine-boyuna araştırıldığını ifade ederken Dışişleri yetkilisi “İlk bulguların İran’ı işaret ettiğini” belirtti. Azerbaycanlı milletvekiline yapılan Kalaşnikof’lu saldırının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen olay gündemde kalmaya devam ediyor.

FETÖ’YE YANAŞTI, İRAN’A KARŞI ÇIKTI, İLGİNÇ BAĞLANTILARI

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey`in hukuk danışmanlığını yapmış Fazıl Mustafa, Elçibey’in iktidarı Haziran 1993’de Haydar Aliyev’e devretmesinden sonra Türkiye`ye gelmek zorunda kaldı, yaklaşık üç sene Diyanet İşleri Başkanlığının misafirhanesinde kaldı.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre kendisine o dönemde Başbakan Tansu Çiller’in danışmanlık yapan Şükrü Karaca ve Hüseyin Kocabıyık yardımcı oldu. Hayatının son döneminde Şükrü Karaca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da danışmanlık yapmıştı. Daha sonra Bakü’ye dönen Fazıl Mustafa’nın 1997-2000 yılları arasında yeniden eski patronu Elçibey’in yanında yer aldı.

Elçibey’in 22 Ağustos 2000 yılında Ankara`da hayata gözlerini yummasından sonra parti içindeki liderlik mücadelesine girişen Mustafa, koltuk elde edemeyince, Türkiye’deki bazı isimlerle iletişime girdiği iddia edildi.

ATATÜRK ALEYHİNE SÖZLERİ ORTAYA AZERBAYCAN BASININA YANSIMIŞTI

Mehmet Altan’ın 2000’li yılların başlarında Sabah gazetesindeki yazılarında Fazıl Mustafa’nın adı “Azerbaycan’ın İkinci Cumhuriyetçisi ve Türkiye`nin İkinci Cumhuriyetçilerinin Azerbaycan’daki temsilcisi” olduğu ileri sürülüyordu.

Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde Azerbaycan basınında çıkan söylemleri FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar sık sık gündeme geldi.

2005 yılında elde ettiği milletvekilliğini on sekiz seneden bu yana sürdüren Fazıl Mustafa son yıllarda Sünni yanlısı politikalar yönüne kırarak İran İslam Cumhuriyeti’ne ağır ithamlar yöneltti.

Geçen yaz sonunda Devlet başkanı İlham Aliyev’in, İran İslam Cumhuriyeti’nin bugünkü yönetimini sert şekilde suçlayarak oradaki “Kırk milyon Azerbaycanlının haklarını savunacağım” şeklinde pozisyon almasından sonra Fazıl Mustafa’nın İran aleyhindeki eleştirilerinin dozu daha da yükseldi.

Gelinen son noktada Fazıl Mustafa, İran ile Azerbaycan arasında perde arkasında İsrail’in yükselttiği gerilimde ilginç bağlantılarıyla birlikte gerçekleşen saldırıda yaralandı.

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