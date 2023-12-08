Azerbaycan ve Ermenistan'dan 'barış anlaşması' adımı: İyi niyet göstergesi olarak esir takası yapılacak

Azerbaycan ve Ermenistan, barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını duyurarak barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit etti.

KAYNAK: AA
Azerbaycan ve Ermenistan'dan 'barış anlaşması' adımı: İyi niyet göstergesi olarak esir takası yapılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan ortak açıklamada, Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan, bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın bulunduğu konusunda hemfikirdir. Her iki devlet de egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde ilişkileri düzenleme ve bir barış anlaşması imzalama niyetini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İYİ NİYET GÖSTERGESİ OLARAK ESİRLER SERBEST BIRAKILACAK

Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilen açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın iyi niyet göstergesi olarak, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumuna ev sahipliği yapmak için gerçekleştirdiği başvuruyu desteklediğini ve kendi adaylığını geri çektiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakü ve Erivan'ın Doğu Avrupa Grubu'nun diğer ülkelerinin de Azerbaycan'ın konferansa ev sahipliği yapma başvurusunu destekleyeceği yönündeki umudu vurgulandı.

Azerbaycan'ın da iyi niyet göstergesi olarak, Ermenistan'ın Doğu Avrupa Grubu "COP" Bürosu üyeliği adaylığını desteklediği ifade edilen açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan, yakın gelecekte uygulanacak daha fazla güven artırıcı faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin görüşmeleri sürdürecek ve uluslararası topluma bu çabaları destekleme çağrısında bulunacaktır. Bu, iki devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesi üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır." ifadelerine yer verildi.

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