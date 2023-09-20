Azerbaycan SİHA'larla Karabağ'daki hedefleri bir bir imha ediyor

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla operasyon devam ediyor. Bölgeden gelen insansız hava aracına ait videolarda, Bayraktar TB-2 SİHA'ların, askeri hedefleri yok ettiği görüldü.

Azerbaycan ordusunda aktif olarak görev yapan Bayraktar TB2 SİHA, bugün Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonlarında kullanılıyor.

TB2 SİHALAR, HEDEFLERİ İMHA ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığının yayınladığı görüntülerde, Bayraktar TB2 SİHA'ların, Ermenistan'a ait hedefleri imha ettiği görüldü.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL YAPIYI TESİS İÇİN BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR TEDBİRLERİ

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu. Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti. Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.