Azerbaycan SİHA'larla Karabağ'daki hedefleri bir bir imha ediyor

Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB-2 SİHA'lar, Ermeni hedeflerini birer birer imha etti. O anlar SİHA'nın kamerasına yansıdı.

Azerbaycan SİHA'larla Karabağ'daki hedefleri bir bir imha ediyor

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla operasyon devam ediyor. Bölgeden gelen insansız hava aracına ait videolarda, Bayraktar TB-2 SİHA'ların, askeri hedefleri yok ettiği görüldü.

Azerbaycan ordusunda aktif olarak görev yapan Bayraktar TB2 SİHA, bugün Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonlarında kullanılıyor.

TB2 SİHALAR, HEDEFLERİ İMHA ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığının yayınladığı görüntülerde, Bayraktar TB2 SİHA'ların, Ermenistan'a ait hedefleri imha ettiği görüldü.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL YAPIYI TESİS İÇİN BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR TEDBİRLERİ

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu. Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti. Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

Öne Çıkanlar
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, Takipçileri ikiye bölündü Magazin
Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, Takipçileri ikiye bölündü
İki bin kişiyi gözaltına aldılar. Polis acımadı Dünya
İki bin kişiyi gözaltına aldılar. Polis acımadı
FETÖ'cü psikiyatrın yeni iğrençliği ortaya çıktı Güncel
FETÖ'cü psikiyatrın yeni iğrençliği ortaya çıktı
Sosyal medya paylaşımlarına 13 ilde 27 gözaltı kararı Güncel
Sosyal medya paylaşımlarına 13 ilde 27 gözaltı kararı
Çocuğun kulağından çıkanlar doktoru şok etti Sağlık
Çocuğun kulağından çıkanlar doktoru şok etti
Sinema sektörüne 72 milyon 500 bin liralık yeni destek Kültür Sanat
Sinema sektörüne 72 milyon 500 bin liralık yeni destek
İş dünyası 10. Uluslararası Etik Zirvesi'nde buluşuyor Spor
İş dünyası 10. Uluslararası Etik Zirvesi'nde buluşuyor