Azerbaycan’ın demir yumruğunu yiyen Ermenistan’da sular durulmuyor. Paşinyan’dan istifa açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın operasyonu sonrası kendisini protesto ederek istifasını isteyenlere, istifa etmeye hazır olduğunu ancak bu durumun sorunları çözmek yerine daha da kötüleştireceğini söyledi.

Azerbaycan’ın demir yumruğunu yiyen Ermenistan’da sular durulmuyor. Paşinyan’dan istifa açıklaması

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı çetelerini temizlemek için 19 Eylül'de düğmesine basıp 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor.

Operasyonun başladığı andan itibaren halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istemişti. Paşinyan'a tepkiler devam ederken, Ermenistan Başbakanı istifa çağrılarına yönelik açıklamada bulundu.

"İSTİFA EDERİM AMA SONUÇLARI KÖTÜ OLUR"

Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını söyledi.

kpk-pasinyan.jpg

Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken "Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor.

Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam." dedi.

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti.

Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.

İlgili Haberler
Aliyev ve Paşinyan bir kez daha görüşecek
Aliyev ve Paşinyan bir kez daha görüşecek
Paşinyan’ın İstifası İçin Gösteriler Sürüyor
Paşinyan’ın İstifası İçin Gösteriler Sürüyor
Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’a yönelik protestolar 3’üncü gününde
Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’a yönelik protestolar 3’üncü gününde
Ermenistan’da polis ile Başbakan Paşinyan karşıtları arasında arbede
Ermenistan’da polis ile Başbakan Paşinyan karşıtları arasında arbede
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü Gündem
Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü
Sahte deterjan operasyonu. 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi Gündem
Sahte deterjan operasyonu. 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi
Corci Torti: Bu maç kariyerimin en önemli maçı olacak Spor
Corci Torti: Bu maç kariyerimin en önemli maçı olacak
Şemsiyeli kedi kurtarma operasyonu Gündem
Şemsiyeli kedi kurtarma operasyonu
Terör hedefleri teker teker böyle vuruldu. MSB görüntüleri paylaştı Gündem
Terör hedefleri teker teker böyle vuruldu. MSB görüntüleri paylaştı
Son dakika... Irak'ın Kuzeyine 3. Hava Harekatı! Gündem
Son dakika... Irak'ın Kuzeyine 3. Hava Harekatı!