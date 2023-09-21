Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’a yönelik protestolar 3’üncü gününde

Göstericiler, başkent Erivan’daki meclis binası önünde polisle çatıştı.

Meclis binası önünde arbede

Paşinyan karşıtları, Erivan’da yürüyüş yaparak meclis binası önüne geldi. Burada Paşinyan aleyhinde sloganlar atan göstericiler, polis barikatını aşmaya çalıştı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı henüz açıklanmadı.

Muhalefet liderleri istifa çağrısı yapıyor

Ermenistan muhalefeti, Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonu karşısında Ermenistan yanlısı ayrılıkçılara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Paşinyan’ın istifasını istiyor. Muhalefet liderleri, Paşinyan’ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.