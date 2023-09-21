Ermenistan’da polis ile Başbakan Paşinyan karşıtları arasında arbede

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifası için Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki meclis binası önünde toplanan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

KAYNAK: İHA
Ermenistan’da polis ile Başbakan Paşinyan karşıtları arasında arbede

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan muhalefeti Karabağ’daki ayrılıkçılara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı eylemlerini sürdürüyor. Paşinyan karşıtları bugün de meclis binası önünde toplanarak, Paşinyan’ı istifaya davet etti. Protesto nedeniyle meclis binası önündeki sokaklar ve caddeler trafiğe kapatılırken, polis meclis binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Muhalefet liderlerinin konuşma yaptığı protesto sırasında bazı göstericiler, meclis binasına girmeye çalıştı. Polisle göstericiler arasında arbede çıkarken, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Kaç kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bilinmezken, Erivan’daki Paşinyan karşıtı gösteriler devam ediyor.

aw035107-01-kucuk.jpg

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı Dünya
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor Teknoloji - Otomotiv
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu Güncel
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu Spor
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu
Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti Sağlık
Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti
Kira zammına pankart asarak isyan etti Güncel
Kira zammına pankart asarak isyan etti
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı