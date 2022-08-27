Türkiye'nin ünlü spor yazarı Karabağ Kulübü'nü Ermenistan takımı yaptı. Azerbaycanlılar: Vallah Türkiyə futbolunu, Türkiyə jurnalistikasını gözümüzdə çox böyütmüşük. A Spor'da cahillik.

A Spor ekranlarında yayınlanan programda UEFA Avrupa Ligi torbaları konuşulurken Gürcan Bilgiç, Azerbaycan takımı Karabağ kulübüne Ermenistan takımı dedi.
AZERBAYCANLI YORUMCUDAN TEPKİ GELDİ
Azerbaycanlı yorumcu Elnur Memmedli:
''Vallah Türkiyə futbolunu, Türkiyə jurnalistikasını gözümüzdə çox böyütmüşük e. Adam tanınmış köşə yazarıdır, elə bilir "Qarabağ" Ermənistan klubudur. Türkiyənin bəzi yazarlarını görəndə bizimkilərə "min şükür" dedi.
KARABAĞ H GRUBUNA DÜŞTÜ
Karabağ Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda mücadele edecek.
Karabağ'ın rakipleri Olympiacos, Freiburg ve Nantes oldu.
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