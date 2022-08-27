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  • Türkiye'nin ünlü spor yazarı Karabağ Kulübü'nü Ermenistan takımı yaptı. Azerbaycanlılar: Vallah Türkiyə futbolunu,

Türkiye'nin ünlü spor yazarı Karabağ Kulübü'nü Ermenistan takımı yaptı. Azerbaycanlılar: Vallah Türkiyə futbolunu, Türkiyə jurnalistikasını gözümüzdə çox böyütmüşük. A Spor'da cahillik.

Türkiye'nin ünlü spor yazarı Gürcan Bilgiç, canlı yayında Azerbaycan takımına Ermenistan takımı dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:26
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:27
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Azerbaycanlılar: Vallah Türkiyə futbolunu, Türkiyə jurnalistikasını gözümüzdə çox böyütmüşük. A Spor'da büyük cahillik. Türkiye'nin ünlü spor yazarı Karabağ Kulübü'nü Ermenistan takımı yaptı.

Türkiye'nin ünlü spor yazarı Karabağ Kulübü'nü Ermenistan takımı yaptı. Azerbaycanlılar: Vallah Türkiyə futbolunu, Türkiyə jurnalistikasını gözümüzdə çox böyütmüşük. A Spor'da cahillik.
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A Spor ekranlarında yayınlanan programda UEFA Avrupa Ligi torbaları konuşulurken Gürcan Bilgiç, Azerbaycan takımı Karabağ kulübüne Ermenistan takımı dedi.

AZERBAYCANLI YORUMCUDAN TEPKİ GELDİ

Azerbaycanlı yorumcu Elnur Memmedli:
''Vallah Türkiyə futbolunu, Türkiyə jurnalistikasını gözümüzdə çox böyütmüşük e. Adam tanınmış köşə yazarıdır, elə bilir "Qarabağ" Ermənistan klubudur. Türkiyənin bəzi yazarlarını görəndə bizimkilərə "min şükür" dedi.

KARABAĞ H GRUBUNA DÜŞTÜ
Karabağ Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda mücadele edecek.

Karabağ'ın rakipleri Olympiacos, Freiburg ve Nantes oldu.

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doğruya doğru
27.08.2022 13:56
Azerbaycan günaydın !  
 
Mikado
27.08.2022 13:04
Karabağ’ı Azerbaycan savaşla geri aldı adamın haberi yok kafa futbolda olunca hayatın gerçeklerinden iyice kopmuş  
 
Ben Tosunpaşa
27.08.2022 12:56
A kanalın neyi doğruki yorumcusuda doğru ola cehalet  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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