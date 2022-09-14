Paşinyan açıkladı. 105 Ermeni askeri öldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 105 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

Azerbaycan, çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan'ın provokasyonunda çıkan çatışmalar sonucu Azerbaycan güçlerine bağlı 50 asker de şehit olmuştu.

Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bölgede gerilimin devam ettiğini belirtti.

Peskov gazetecilere verdiği bilgide General General Stanislav Zas liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden bir heyetin bölgeyi ziyaret etmesi için karar alındığını bildirdi. Peskov heyetin üye ülke liderlerin birer rapor sunacağını da sözlerine ekledi.