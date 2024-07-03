Azeri spiker kendinden geçti. Mert Günok'un kurtarışına böyle tepki verdi

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Azeri spiker kendinden geçti. Mert Günok'un kurtarışına böyle tepki verdi

Azeri spiker Avusturya-Türkiye maçının son saniyesinde harika bir kurtarış yapan Mert Günok için 'ilahi müdahale' diyerek büyük bir sevinç yaşadı.

Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 eledi ve çeyrek finale yükseldi.

Ay Yıldızlıları çeyrek finale çıkaran goller Merih Demiral'dan (2) geldi.

Avusturya'nın tek golünü ise Gregoritsch attı.

MERT GÜNOK İNANILMAZI BAŞARDI!

Milli file bekçisi Mert Günok, maçın 90+4. dakikasında yaptığı kurtarışla hem turu getirdi, hem de milli takımı ipten aldı.

Kedi gibi uzayan Mert Günok, Baumgartner'in kafa vuruşunu harika bir refkleks ile çıkardı.

AZERBAYCANLI SPİKER KENDİNDEN GEÇTİ

Azerbaycan kanalında maçı sunan spiker, Mert Günok'un kurtarışı sonrası çığlık atarken, o anlar için 'İnanılmaz refleks, ilahi müdahale' yorumunu yaptı.

Spikerin bu yorumu sosyal medyada viral oldu.

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