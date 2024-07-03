Merih Demiral’ın gol sevinci gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı…

Türkiye A Milli Futbol Takımı, heyecan verici bir maçın ardından Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı. 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada, takımın defans oyuncusu Merih Demiral, attığı kritik gollerle zaferin mimarı oldu. Demiral'ın maç sonrasında yaptığı Bozkurt işareti, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Bu işaretin, Demiral'ın gol sevincindeki anlamı ve hikayesi de futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

MERİH DEMİRAL AVUSTURYA'YI YIKTI

Türkiye Milli Futbol Takımı, Merih Demiral'ın üstün performansı sayesinde Avusturya karşısında 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Savunma oyuncusu Demiral, maçta kaydettiği iki golle takımının zaferinde kilit rol oynadı. Duran toplardaki etkili oyunuyla dikkat çeken Demiral, milli takımın önemli bir zaferine imza atmasını sağladı.

'BOZKURT'LU GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Merih Demiral'ın sahadaki üstün performansı kadar, attığı gol sonrası gösterdiği Bozkurt işaretiyle kutlama yapması da dikkat çekti. Bu sevinç anı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve en çok paylaşılan görüntüler arasında yerini aldı. Demiral'ın bu hareketi, taraftarlar arasında heyecan yarattı ve futbolseverler tarafından sıkça konuşulan bir konu haline geldi.

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI: 2019 YILINDA YASAKLANDI

2019 yılında Avusturya Parlamentosu tarafından alınan bir kararla, Bozkurt işareti yapmanın yasaklanması, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) sert eleştirilere neden oldu. Bu yasağa atıfta bulunan Demiral'ın eylemi, Avusturya'ya yönelik bir gönderme olarak algılandı.

MERİH DEMİRAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Demiral, maç sonrası yaptığı gündem olan işareti hakkında basın açıklamasında; "Türk olmaktan gurur duyuyorum, o yüzden gol sevincini öyle yaptım" ifadelerini kullandı.