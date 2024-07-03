Ne mutlu Türk'üm diyene... İşte kader anı...

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Ay Yıldızlılar, mücadeleyi 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı.

Avusturya'nın tek golü 66. dakikada Gregoritsch'den geldi.

RAKİBİMİZ HOLLANDA

Türkiye, bu sonuçla çeyrek finalde Romanya'yı 3-0 yenen Hollanda ile eşleşti.

Çeyrek final maçı 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

MERT GÜNOK İPTEN ALDI!

Avusturya-Türkiye maçına milli kalecimiz Mert Günok damga vurdu.

Kritik kurtarışları ile Türkiye'yi ayakta tutan Mert, maçın son saniyesindeki kurtarışıyla bizi çeyrek finale taşıdı.

90+4'te Prass'ın ortasına Baumgartner yükseldi ve kafayı vurdu. Mert Günok harika uzayarak inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

Maçın spikeri Mert Günok için 'Ahtapot musun? Örümcek misin?' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan Mert Günok için tebrik mesajları yağdı.

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!

TRT Spor sosyal medya hesabı, Mert Günok'un kurtarışını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözleriyle paylaştı.

Şarkı ile yapılan video binlerce kez görüntülendi.

İşte o video: