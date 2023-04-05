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Aziz Nesin bugünleri 30 yıl önce görmüş.'Türkiye’nin uyanması gerekiyor' sözleri yeniden gündem oldu

Aziz Nesin’in 1993’te yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Nesin, 'Türkiye’nin uyanması gerekiyor, aydınların uyanması gerekir.' diye çağrıda bulunmuş. 

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:43
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Aziz Nesin'in 30 yıl önceki konuşması gündem oldu

Aziz Nesin bugünleri 30 yıl önce görmüş.'Türkiye’nin uyanması gerekiyor' sözleri yeniden gündem oldu
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Editör: Gülsüm Acıyan 

Aziz Nesin’in 1993’te katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşması ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Aziz Nesin, bugünleri işaret ettiği konuşmasında İmam Hatip okullarından çıkanların devletin bütün birimlerine gireceğini, ordunun ele geçirileceğini, bu yolla Türkiye'nin başına çok büyük felaket geleceğini açıklıyor. 

Nesin konuşmasında İmam hatip okullarından çıkanların devlet kurumlarına yerleştirildiğini ve harp okullarından her sene 500-2000 arasında kişinin ihraç edilerek yerine İHL mezunlarının yerleştirildiğini belirtiyor. 

Nesin ayrıca konuşmasında Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri tek tek sıralayan Nesin, bunun siyaset ve din yoluyla yapıldığını da özetliyor. 

"TÜRKİYE'NİN UYANMASI GEREKİYOR"

İşte Nesin’in dikkat çeken açıklamaları şöyle: 

"İmam Hatip okullarından çıkanlar devletin içine girdi. Devletin içindeki yüzde 50’den fazlası bunların içerisinde. Yargıç bunlardan oldu, avukat bunlardan oldu, hekim bunlardan oldu, mühendis bunlardan oldu, belediye başkanı bunlardan oldu ,Şimdi onlar karşımızda. 

Bu böyle burada kalmayacak. Uğraşıyorlar şimdi. Neyle uğraşacaklar? Görüyoruz ki orduyu ele geçirmek. Bu seçim yoluyla halka eroin gibi gericiliği vere vere halk daha fazla gericilik istiyor. Buraya geldi. Demokrasi de halkın isteğidir. Bunun isteğini yerine getiriyorlar. Bu yolla olmazsa, iktidara geçemezlerse orduya girmek.

"TÜRKİYE’NİN BAŞINA ÇOK BÜYÜK FELAKET GELECEKTİR"

Bütün askeri okullardan her sene 500, 1000, 2000 kişi ihraç ediliyor. Durmadan imam hatip okullarından çıkanları Harbiye'ye sokmak istiyorlar. Yarın Türkiye’nin başına çok büyük felaket gelecektir. Ve üstelik düşünceleri çarpıtarak, beni halkın düşmanlığına maruz bırakarak, dış etkenlerin etkisiyle ben bunları yazmışım diyor. Aslında dış etkenlerin etkisinde kalanlar kimler? Türkiye’nin uyanması gerekiyor, aydınların uyanması gerekir. Çok kötüye gidiyor Türkiye."

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