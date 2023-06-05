Aziz Yıldırım Ali Koç'u 17 Haziran'da koltuktan indirecek. İşte Aziz Yıldırım'ın darbe planı

Fenerbahçe'de tepkileri odağındaki tek isim başkan Ali Koç. 17 Haziran'daki Genel Kurul'da harekete geçecek Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'u koltuğundan edecek hamlesi ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım Ali Koç'u 17 Haziran'da koltuktan indirecek. İşte Aziz Yıldırım'ın darbe planı

Ali Koç'un başkanlığının 5. sezonunda Fenerbahçe şampiyonluğu yine kazanamadı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk özlemi 9 sezona çıktı.

Artık sadece taraftarlar değil muhalefet de "istifa" diyor. Başkan Ali Koç'un ortada "çıkarın aday kongre yapalım" resti ortada dursa da, ilk büyük hamle 17 Haziran'da yapılacak

Aziz Yıldırım'ın başını çektiği muhalefet 17 Haziran'da yapılacak 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul'unda Başkan Ali Koç'a "darbe" yapmaya hazırlanıyor.

Muhalefetin hedefi Ali Koç ve yönetimini mali olarak ibra etmemek. Bu sayede yönetimi geçersiz kılıp kongreye zorlamak. Ali Koç'un ve yöneticilerin de aday olmasını engellemek.

Daha önce Ali Koç yönetimi 2018 yılında Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin eski yönetiminde yer alan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminden dolayı faaliyetlerinden dolayı ibra etmemişti.

Kaynak: Fotospor

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