Aziz Yıldırım Erdoğan'dan 50 milyonu nasıl aldığını açıkladı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, cuma günü düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin siyasetle kavga etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

-Siz siyaset yapmazsanız, ülkenin siyasetini idare eden insanlarla o zaman diyaloğunuz olur, ilişkileriniz olur. O ilişkiler de her zaman kulüplere menfaat sağlar. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin siyasetle kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz. 3 Temmuz ile birlikte ekonomik anlamda çok büyük darbe aldık. Bunu en iyi bilenlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu kayıpları telafi etmek için yardım edecek en önemli isim de Sayın Cumhurbaşkanı'dır.

-Bir gün Cumhurbaşkanı'ndan 50 Milyon para istedim. 'Beşiktaş'a vermişsiniz, ben de istiyorum' dedim. Rıdvan Dilmen de yanımda, gülüyor. '5 Milyon mu?' dedi. Rıdvan'a dedim 'Niye güldün?' İşaret etmiş, 'Bak şimdi zıplatacağım' demiş. Sonrasında 50 milyonu hemen verdiler.