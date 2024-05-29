Aziz Yıldırım'dan Anıtkabir'e ziyaret

Düzenleme: Kaynak: AA
Aziz Yıldırım'dan Anıtkabir'e ziyaret

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet bugün Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fenerbahçe’nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulunda yer alan isimler bugün Ankara programları kapsamında Anıkabir’e ziyaret düzenledi.

Ulu önderin kabrine yapılan ziyarette dualar edildi. Ata’nın mozolesine çelenk bırakıldı. Fenerbahçe’nin 20 yıl boyunca başkanlığını yapan ve 8-9 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimli kongrede yeniden adaylığını ilan eden Yıldırım’a vatandaşlar tarafından ilgi gösterildi. Yıldırım kendisine ilgi gösteren vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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