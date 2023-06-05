B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır

B12 vitamini B vitamin grubunun içinde yer alıyor. Peki eksikliği nasıl anlaşılır? İşte o ayrıntılar

B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır

Editör: Naim Arıoğlu

B vitaminin içinde yer alan B12 vitamini, insan sağlığı için vücutta bulunması gerekmektedir.

B12 vitamini suda çözünebilir ve ısıya duyarlıdır B12 vitamini vücutta depolanması oldukça az bir miktardadır. Ayrıca vücutta kendi kendine üretilmez. O nedenle besinler aracılığı ile alınması gerekir.. Beyin fonksiyonları ve sinir dokularında oldukça önemli yer tutan B12 vitaminin birçok faydası var.

B12 vitamini vücutta yeteri kadar bulunmadığı takdirde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. B12 vitamini eksikliği belirtileri şöyle:

Anemi (kansızlık), anemiye bağlı kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve yorgunluk

Bebek ve çocuklarda gelişme geriliği

El, kol ve bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma

Cilt kuruluğu

Ağız yaraları
İshal veya kabızlık

Depresyon, hafıza problemleri

İştahsızlık ve kilo kaybı

Halsizlik ve yorgunluk,

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