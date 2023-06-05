B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır

Editör: Naim Arıoğlu
B vitaminin içinde yer alan B12 vitamini, insan sağlığı için vücutta bulunması gerekmektedir.
B12 vitamini suda çözünebilir ve ısıya duyarlıdır B12 vitamini vücutta depolanması oldukça az bir miktardadır. Ayrıca vücutta kendi kendine üretilmez. O nedenle besinler aracılığı ile alınması gerekir.. Beyin fonksiyonları ve sinir dokularında oldukça önemli yer tutan B12 vitaminin birçok faydası var.
B12 vitamini vücutta yeteri kadar bulunmadığı takdirde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. B12 vitamini eksikliği belirtileri şöyle:
Anemi (kansızlık), anemiye bağlı kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve yorgunluk
Bebek ve çocuklarda gelişme geriliği
El, kol ve bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma
Cilt kuruluğu
Ağız yaraları
İshal veya kabızlık
Depresyon, hafıza problemleri
İştahsızlık ve kilo kaybı
Halsizlik ve yorgunluk,