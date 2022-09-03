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İşte o mucize besinler. Yorgunluğu alıyor. Enerjiyi artırıyor

B12 vitamini vücudumuzun yiyeceklerden enerji salmasına yardımcı olurken, sinir sisteminin sağlıklı kalmasını sağlar ve vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapılmasına yardımcı olacağı bildirildi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:21
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B12 vitamini kaynağı besinler yorgunluğu alıyor enerjiyi artırıyor

İşte o mucize besinler. Yorgunluğu alıyor. Enerjiyi artırıyor
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Mynet’in haberine göre; Depolanma miktarı düşük olduğundan dolayı günlük olarak alınması önerilen B12 vitamini, hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunduğu bildirildi. Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir. İçeriğindeki kobalt minerali nedeniyle kobalamin olarak da bilinen vitamin, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır. 

İşte B12 vitamini açısından zengin besinler...

B12 VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

KARACİĞER VE BÖBREK

Herkesin zevkine uygun olmayabilirler ancak karaciğer ve böbrek gibi organ etleri en iyi B12 vitamini kaynaklarından biridir.

TAM TAHILLI YİYECEKLER

B12 vitamini ile güçlendirilmiş tam tahıllı besinler D vitamini ve C vitamini gibi diğer besinleri de sağlar , böylece diğer sağlık yararlarından da yararlanılabilir.

YUMURTA
Yumurta sadece iyi bir protein kaynağı değil, aynı zamanda B12 vitamininin de önemli kaynaklarından biridir. kahvaltıda birkaç yumurta, günlük önerilen B12 vitamini miktarını sağlamanıza yardımcı olacaktır. Yumurtalar ayrıca sağlıklı kemikler, dişler ve kaslar için D vitamini de dahil olmak üzere diğer vitamin ve minerallerin yararlı kaynaklarıdır

SÜT

B12 vitamini sağlayan sadece süt değildir; peynir ve yoğurt gibi diğer süt ürünleri de yapar.

SIĞIR ETİ

Bir sığır bifteği bol miktarda B12 vitamini içerir. Sığır eti sadece kemik, kas ve genel hücre sağlığı için gerekli olan iyi bir protein kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda diğer B vitaminlerinin yanı sıra demir, çinko ve selenyum minerallerini de içerir.

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