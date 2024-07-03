Baba dehşetinde kan donduran detaylar! Katliamdan önce anneyi arayıp haber vermiş

Düzenleme: Kaynak: DHA
Baba dehşetinde kan donduran detaylar! Katliamdan önce anneyi arayıp haber vermiş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan trajik olayda, inşaat mühendisi Murat Keklik (46), oğlu ve kızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olaydan önce eşi Cemile Yıldız Keklik'i arayıp çocuklarını öldüreceğini söylediği ortaya çıktı.

Murat Keklik, dün akşam Naci Çakır Mahallesi'nde bulunan kayınbiraderinin evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaçlarını kullanmadığı iddia edilen Keklik, evde bulunan kızı Doğa (11) ve oğlu Yağız Keklik'i (14) rehin aldı. Önce çocuklarını vurdu, sonra kendini vurarak hayatına son verdi.

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Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Murat Keklik ve çocuklarının öldüğünü tespit etti. Anne Cemile Yıldız Keklik, olay yerinde sinir krizi geçirdi ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Murat Keklik'in cenazesi memleketi Sivas'a gönderilirken, Doğa ve Yağız Keklik'in cenazeleri Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Olay yeri incelemelerinin ardından, evde bulunan kanlı eşyalar dışarı çıkarıldı.

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Komşular, "Baba yapma" seslerini duyduklarını ifade etti. Komşu Yaşar Aydın, bir kişinin bahçede telaşlı bir şekilde telefonda konuştuğunu ve çocukları rehin aldığını söylediğini belirtti. Murat Keklik'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve daha önce mahkemede bir katliam yapacağını söylediği öğrenildi.

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Mahalle esnafı Zeki Ağyer, adamın ailevi sorunlar nedeniyle çocuklarını rehin tuttuğunu ve eşini ve kayınbabasını arayıp bu olayı gerçekleştireceğini söylediğini aktardı. Bina sakinlerinden Gönül Aslan, olay yerine gittiğinde çocukların annesinin çığlık attığını ve bir adamın bayıldığını gördüğünü anlattı.

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Doğa ve Yiğit Keklik'in cenazeleri, Çankaya'daki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi ve burada düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. Törene katılan aile üyeleri ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

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