Kan donduran olayda mahkeme kararını açıkladı! Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu

30 Ekim 2022 tarihinde, çocukları ve erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile piknikten sonra Çankaya'nın evine giden Aynur Çiçek'ten haber alınamaması üzerine yakınları tarafından kayıp başvurusu yapıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda Çiçek'in cansız bedeni, Şenol Çankaya'nın evinde bulundu. Olaydan sonra kaçan Çankaya, Side'de bir apart otelde yakalandı ve gözaltına alındı.

Şenol Çankaya'nın ifadesinde, Aynur Çiçek ile alkol aldıktan sonra tartıştıklarını ve kıskançlık krizine girerek Çiçek'i boğduğunu itiraf etti. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Çankaya, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çiçek'i boğarak öldürdüğünü detaylı bir şekilde anlattı.

BACAKLARIYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede sanık Şenol Çankaya'nın, Aynur Çiçek ile alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını, Çiçek'in kendisine sinkaflı sözlerle ‘Seninle mi uğraşacağım’ şeklinde söylemlerde bulunduğunu, hem Aynur Çiçek'in kendisine küfretmesi hem de alkolün etkisiyle kadının karnının üzerine çıktığını, bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğduğunu anlattığı ifadesinde yer aldı. Sanığın olayın ardından Bolu'ya gidip geldiği ve başka birinin kimliğiyle otele kayıt yaptırdığı belirtilen iddianamede 'Kasten öldürme' suçunu işlediği yönünde yeterli şüphe olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

Karar duruşmasında, savcı haksız tahrik durumu olmadığını belirterek, sanık Şenol Çankaya'nın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, hiçbir indirim uygulamadan Çankaya'ya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

"SANIĞIN EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU VE TANINMAZ HALDEYDİ"

Aynur Çiçek'in yakınlarının avukatı Umut Çiftçi, hiçbir indirim uygulanmadan verilen cezanın bütün kadın cinayetlerine emsal olmasını dilediğini ifade ederek, “2022 yılının Ekim ayının son günlerinde bu cinayet işlenmişti. Maktul 3 gün bulunamamıştı. En sonunda sanığın evinde ölü bulunmuştu ve tanınmaz haldeydi. Yargılama safhasında sanığın maktulü itibarsızlaştırmaya yönelik iftiralarına, haksız ve gerçeğe aykırı iddialarına maruz kalındı. Bunlara sürekli itiraz ettik ve delilleriyle ortaya koyduk. Sanık bu şekilde yaparak haksız tahrik nedenlerinden yararlanmaya çalıştı. Fakat tüm deliller çok açık şekilde ortadaydı, mahkeme heyeti de bu delilleri toplayarak, yerinde değerlendirerek hiçbir indirim uygulamadan sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı" dedi.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Aynur Çiçek'in ablası Leyla Eren, mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, adaletin yerini bulduğunu kararı veren hakimlere teşekkür ettiğini söyledi.

“CANİCE KATLEDİLDİ”

Diğer abla Ayşe Alçiçek ise, 3 çocuğu olan kız kardeşinin yaşam dolu bir insan olduğunu ve canice katledildiğini belirtti.