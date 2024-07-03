Armağan Çağlayan sordu, Mahfi Eğilmez yanıtladı. Tüm Türkiye öğrendi

Şu günlerde YouTube yayınları ile adından söz ettiren Armağan Çağlayan’ın, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine yönelik hocalara yönelttiği soruya Dr. Mahfi Eğilmez'den yanıt geldi.

Emekli ve memur maaşlarını belirleyecek belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ortalaması için gerekli Haziran rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından birçok ekonomist açıklanan rakamları beklenenin altında buldu. Birçok kişi ise ENAF ile TÜİK enflasyon rakamları arasındaki farkı vurguladı.

Armağan Çağlayan'dan da enflasyon rakamlarına ilişkin bir soru geldi.

Armağan Çağlayan “Hocalarıma bir sorum var. 'Benim kafam basmadı :)' diyerek bir soru sordu. Armağan Çağlayan, şu soruyu yöneltti: "Şimdi tüm ekonomi programı TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa, ve bu açıklanan enflasyon oranları gerçek değilse. Uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olmaz? Benim düz mantığım böyle çalışıyor. Yanlış mı?"

Arman Çağlayan bu sorusunu hocalar olarak tabir ettiği ekonomistler Hakan Kara, İris Cibre, Mahfi Eğilmez ve Şenol Babuşçu da etiketledi.

“YÜZDE 120'Yİ YÜZDE 75 OLARAK AYARLIYORSAK...”

Eski Hazine Müsteşarı, Dr. Mahfi Eğilmez, Arman Çağlayan'ın sorusunu yanıtlayarak düşünce mantığının doğru olduğunu söyledi.

Mahfİ Eğilmez Armağan Çağlayan'a yanıtında “Son derecede doğru bir yaklaşım Armağan Bey. Eğer enflasyon yüzde 120 ise ve biz onu yüzde 75 olarak açıklayıp enflasyonu düşürecek politika araçlarını yüzde 75'e göre ayarlıyorsak ciddi ve kalıcı bir başarıya ulaşmamız kesinlikle mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.