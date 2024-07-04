Bakanlık yeni personellerini arıyor: Alımlar başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık yeni personellerini arıyor: Alımlar başladı

İletişim Başkanlığı, 18 ile 40 yaşları arasındaki adaylar arasından, Devlet Memurları Kanunu'na uygun olarak çeşitli pozisyonlara personel alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, İletişim Başkanlığı bünyesindeki personel açığını kapatmak amacıyla iletişim uzmanları ve mütercim tercümanlar alınacak. Adayların başvuru koşulları, gerekli evraklar ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Bu fırsat, iletişim alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için önemli bir adım olabilir.

PERSONEL ALIMLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İletişim Başkanlığı, çeşitli dillerde iletişim personeli pozisyonları için başvuruları kabul etmeye başladı. İngilizce bölümü için, adayların Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda eğitim almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, Rusça konuşan adaylar için lisans derecesi zorunluluğu bulunuyor. Fransızca tercümanlık pozisyonlarına başvuracaklar için ise, KPSS'den minimum 55 puan şartı aranmakta ve ilgili eğitim geçmişine sahip olmaları bekleniyor. Bulgarca tercümanlık içinse, Bulgar Dili ve Edebiyatı veya ilgili bölümlerden mezun olma şartı bulunmaktadır.

iletisim-baskanligi-aa-1630696.jpg

ADAYLARIN SINAV BAŞVURUSU ESNASINDA BEYAN ETMESİ GEREKEN BELGELER ŞUNLAR;

Yükseköğretim mezunları, iş başvurularında mezuniyet belgelerini sunmalıdır. Adayların, güncel adres bilgileri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgelerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sertifikaları, başvuru sürecinde önemli bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Erkek adayların askerlik durumlarını gösteren belgeleri ile birlikte, adli sicil kayıtlarının temiz olduğunu kanıtlayan belgeler de istenmektedir. Kimlik doğrulama için, kimlik kartlarının her iki yüzünün veya pasaportun fotokopisi ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın (pdf veya jpeg formatında) teslim edilmesi zorunludur.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NEREYE YAPILACAK?

İletişim Başkanlığı, 8-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında yeni personel alımı için başvuruları kabul edeceğini duyurdu. Adaylar, belirtilen tarihlerde Kariyer Kapısı web sitesi üzerinden online başvuru yapabilecekler.

İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef yerle bir edildi
Armağan Çağlayan sordu, Mahfi Eğilmez yanıtladı. Tüm Türkiye öğrendi
Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi
Patlıcan yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ardı ardına depremler
Ankara'da kritik görüşme. Ümit Özdağ yarın Özgür Özel'i ziyaret edecek
Baba dehşetinde kan donduran detaylar! Katliamdan önce anneyi arayıp haber vermiş
Son Haberler
Cenk Tosun'dan Büyükekşi'ye şok hareket! Tepkisini böyle gösterdi Spor
Cenk Tosun'dan Büyükekşi'ye şok hareket! Tepkisini böyle gösterdi
Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı Yerel Haberler
Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı
BES'te yeni dönem. 2 uygulama devreye girdi Ekonomi
BES'te yeni dönem. 2 uygulama devreye girdi
Yargı paketinde AYM kararı hiçe sayıldı. Kadın bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak Gündem
Yargı paketinde AYM kararı hiçe sayıldı. Kadın bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek Otomotiv
670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek
Şırnak Bölge Hastanesinde yangın Yerel Haberler
Şırnak Bölge Hastanesinde yangın
Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı Ekonomi
Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı