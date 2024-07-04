Bakanlık yeni personellerini arıyor: Alımlar başladı

Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, İletişim Başkanlığı bünyesindeki personel açığını kapatmak amacıyla iletişim uzmanları ve mütercim tercümanlar alınacak. Adayların başvuru koşulları, gerekli evraklar ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Bu fırsat, iletişim alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için önemli bir adım olabilir.

PERSONEL ALIMLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İletişim Başkanlığı, çeşitli dillerde iletişim personeli pozisyonları için başvuruları kabul etmeye başladı. İngilizce bölümü için, adayların Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda eğitim almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, Rusça konuşan adaylar için lisans derecesi zorunluluğu bulunuyor. Fransızca tercümanlık pozisyonlarına başvuracaklar için ise, KPSS'den minimum 55 puan şartı aranmakta ve ilgili eğitim geçmişine sahip olmaları bekleniyor. Bulgarca tercümanlık içinse, Bulgar Dili ve Edebiyatı veya ilgili bölümlerden mezun olma şartı bulunmaktadır.

ADAYLARIN SINAV BAŞVURUSU ESNASINDA BEYAN ETMESİ GEREKEN BELGELER ŞUNLAR;

Yükseköğretim mezunları, iş başvurularında mezuniyet belgelerini sunmalıdır. Adayların, güncel adres bilgileri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgelerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sertifikaları, başvuru sürecinde önemli bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Erkek adayların askerlik durumlarını gösteren belgeleri ile birlikte, adli sicil kayıtlarının temiz olduğunu kanıtlayan belgeler de istenmektedir. Kimlik doğrulama için, kimlik kartlarının her iki yüzünün veya pasaportun fotokopisi ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın (pdf veya jpeg formatında) teslim edilmesi zorunludur.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NEREYE YAPILACAK?

İletişim Başkanlığı, 8-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında yeni personel alımı için başvuruları kabul edeceğini duyurdu. Adaylar, belirtilen tarihlerde Kariyer Kapısı web sitesi üzerinden online başvuru yapabilecekler.