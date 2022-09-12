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Nihat Doğan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Yayını yarıda bırakıp çıktı

Ağustos ayında İranlı hayranı Arzu Doğan ile evlenen Nihat Doğan şimdilerde baba olmaya hazırlanıyor. 2. Sayfa programına konuk olan Nihat Doğan, canlı yayında zor anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan ünlü türkücü yayını yarıda bıraktı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:44
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 15:01
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Baba olmaya hazırlanan ünlü türkücü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Nihat Doğan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Yayını yarıda bırakıp çıktı
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Ünlü türkücü Nihat Doğan İran asıllı hayranı ile Ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Şimdilerde baba olmak için gün sayan Nihan Doğan 2. Sayfa programına katıldı. Erkek bebekleri olacağının müjdesini canlı yayında paylaşan Doğan, çocuğunun isminin bile hazır olduğunu söyledi. 

TV100'ün haberine göre iki yıl önce ablasının vefatından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Nihat Doğan zor anları yaşadı. "Ablamın 2. yılıydı 1 hafta önce. Benim için çok kıymetliydi. Ablam hiçbir şey görmedi. Garip geldi, garip gitti" diyen Doğan konuşmasında şunları söyledi:

Kardeş acısı çok zormuş. Allah kimseye yaşatmasın. Ben böyle bir acı görmedim, duymadım. Ciğerimden parça koptu. Ne zaman beni görse karpuz isterdi. Abla başka bişi iste elbise iste, ayakkabı iste derdim. 'Yok karpuz yeter' derdi.

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