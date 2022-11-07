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Nihat Doğan büyük zarar etti. Keşke bu işe girmeseydim 

5 milyon TL harcayarak güzellik merkezi açan Nihat Doğan büyük zarar ettive güzellik merkezini kapattı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 12:47
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Nihat Doğan 5 milyon TL zarar etti! Güzellik işi yaramadı

Nihat Doğan büyük zarar etti. Keşke bu işe girmeseydim 
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Kısa süre önce apar topar 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan sevgilisi Arezoo Gharlar'la evlenmesiyle gündeme gelen Nihat Doğan, ticarette aradığını bulamadı. Baba olmaya hazırlanan Doğan Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla bir güzellik merkezi açmıştı.

5 milyon TL harcayan Nihat Doğan, şubenin çok büyük zarar etmesiyle yok pahasına güzellik merkezini elinden çıkardı.

Kısa süre önce hamile olan hayranıyla apar topar evlenen Doğan, 2. Sayfa'nın haberine göre, yakın çevresine “Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim” diye dert yandı.
 

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