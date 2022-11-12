Nihat Doğan'ın eşi Arezoo Gharlar'dan karnı burnunda poz

Yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ve tepki çeken ünlü türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında İranlı sevgilisi Arezoo Gharlar ile sessiz sedasız dünya evine girmişti.

Doğan, eşi hamile olduğu için sadece yakın çevresini davet ettiği bir düğün yapmıştı.

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamaya tercih eden çift, önceki gün asansörde poz verdi.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Arezoo Gharlar’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Çiftin bir erkek bebekleri olacak.



