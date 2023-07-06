Dünya sonsuza kadar değişecek. Kör kahin Baba Vanga'nın 2024 yılı için sarf ettiği sözler ve yeni kehanetleri ortaya çıktı.
"Balkanların Nostradamusu" olarak bilinen ve uluslararası kamuoyunda gündem olan Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı.
Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları analiz eden Rumen medyası dikkat çekici iddialar ortaya attı.
Uşak Gündem’de yer alan bilgilere göre, geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte Barack Obama’nın da ABD başkanlığını tahmin eden Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamalar 2024 yılı için uyarlandı.
Romanya merkezli medya kuruluşları, Baba Vanga’nın 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüm içine gireceğini belirtti.
2024 yılında iki çok büyük bilimsel ilerlemenin dünyanın gidişatını sonsuza kadar değiştireceği iddia edilirken Baba Vanga, kansere karşı bir ilaç geliştirileceğini ve bu sayede bu hastalığın ortadan kalkacağını söyledi. Öte yandan Baba Vanga AIDS hastalığının da kökünün kazınacağını ileri sürdü.
Baba Vanga’nın 2024 yılı için öne attığı kehanetlerden biri de “yağ çağının” sona erecek olması… 1911’de dünyaya gelen ve 1996 yılında 85 yaşındayken yaşamını yitiren Baba Vanga’nın “yağ çağı” olarak ifade ettiği sözün petrol olduğu yorumu yapıldı. Bazı uzmanlar, 2024 yılında yenilenebilir enerjilere ağırlık verilebileceğini öne sürdü.
2023 KEHANETLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri arasında nükleer bir felaket uyarısı yer alıyor. Daha önce Çernobil felaketini bilen Vanga'nın 2023 yılında nükleer bir santralın patlaması sonucu oluşabilecek felaket konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Vanga'nın bu kehaneti akıllara Putin'in nükleer tehdidinin ve Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni getirdi.
Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetlerinden biri de Dünya'nın yörüngesinde meydana gelebilecek olası bir rota değişikliği.
Baba Vanga'nın 2023 yılı ön görüleri arasında, “büyük bir ülkenin” insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağı yer alıyor. Vanga'ya göre, bu deneme binlerce insanın ölümüyle sonuçlanabilir.
Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir Güneş fırtınasıyla karşı karşıya kalacak. Bu durum, teknoloji başta olmak üzere günlük hayata büyük zararlar verebilir hatta Dünya'yı ‘Karanlık Çağ'a sokabilir.
Güneş fırtınaları elektrik, internet sistemleri kadar, uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotları da etkileyebilecek güce sahip.
Baba Vanga'nın 2023 yılı için son kehaneti ise normal doğumların sona ereceği ile ilgili. Vanga, birçok devletin doğal doğumları yasaklayacağını bundan böyle laboratuvar ortamında bebeklerin doğacağını ön görüyor.