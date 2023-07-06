Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı

Uşak Gündem’de yer alan bilgilere göre, geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte Barack Obama’nın da ABD başkanlığını tahmin eden Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamalar 2024 yılı için uyarlandı.