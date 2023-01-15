Z kuşağının Baba Vangası 2023 kehanetlerini açıkladı

Sosyal medyada yeni nesil Baba Vanga olarak kısa sürede büyük ilgi gören 20 yaşındaki Hannah Carroll, 2. Elizabeth’in ölümünden, Rihanna ve Nick Jonas’ın bebeği olacağına kadar birçok olayı bilmişti. Daha çok magazinsel yönden kehanetlerde bulunan Carroll, 2023 yılında da tahminlerini açıkladı.

22 TAHMİNDE BULUNDU

Carroll takipçilerinin adeta aklını başından almıştı. Hannah Carroll, bu yıl için Harry ve Meghan'dan bebek haberleri ve Nicki Minaj'dan yeni albümler de dahil olmak üzere 22 tahminde bulundu.

Gerçekleşen 2022 yılı kehanetlerinin sonrasında yeni yıl için öngörülerini TikTok’tan yayınladığı bir paylaşımla takipçileriyle paylaşan Carroll ilgi görmeyi başardı.

Genellikle magazinsel olaylar ve ünlülerin hayatlarına dair kehanetlerde bulunan Carroll, bu yıl için Arianna Grande, Paris Hilton ve Jennifer Lawrence için bebek haberlerinin yanı sıra Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes ve Ed Sheeran'ın yeni albümlerini de tahmin etti.

Carroll’un 2023 tahmin listesi 130 bin izlenme 1.5 bin beğeni ve 220 yorum topladı.

Hannah'nın 2023 yılı için yaptığı tahminler şöyle:

-Paris Hilton bebeği

-Nicki Minaj'ın albümü

-Rihanna albümü

-Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeği

-Ariana Grande'nin bebeği

-Tom Brady emekli olmadan önceki son Super Bowl'unu kazanacak

-Tom Brady genç bir model/influencer ile görüntülenecek

-Selena Gomez'in pek tanınmayan biriyle yeni ilişkisi

-Olsen İkizleri, çocuk oyuncu olarak geçirdikleri zaman hakkında konuşacak

-Popüler bir K pop grubu ayrılacak

-Zayn ve Gigi Hadid tekrar bir araya gelecek

-Olivia Rodrigo'nun albümü

-Pete Davidson çok ünlü bir birinci sınıf aktrisle çıkmaya başlar

-Taylor Swift, Met Gala'ya katılacak

-Kayne hapis cezasını riske atacak

-Shawn Mendes'in albümü

-Jennifer Lawrence bebeğim

-Bir başka büyük Shein skandalı

-Ellen DeGeneres boşanma iddiaları

-Liam Payne tarafından başlatılan diğer One Direction draması

-Ed Sheeran'ın albümü

-Netflix dizisi “Wednesday” büyük bir ödül kazanacak