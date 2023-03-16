16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız

Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız

İktidara geldiklerinde atacakları adımları anlatan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Merkez Bankası şu anda Sayın Erdoğan'ın kullandığı bir kasa. Biz ne yapacağız? İlk önce Merkez Bankası Başkanı ve TÜİK Başkanını değiştireceğiz." dedi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 01:53
Takip Et

Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız

Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
+
Aa
-

Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tv100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Babacan, iktidara geldiklerinde atacakları adımları anlattı.

"MERKEZ BANKASI VE TÜİK BAŞKANLARINI GÖREVDEN ALACAĞIZ"

Babacan, "Merkez Bankası şu anda Sayın Erdoğan'ın kullandığı bir kasa. Biz ne yapacağız? İlk önce Merkez Bankası Başkanı ve TÜİK Başkanını değiştireceğiz. Merkez Bankası Başkanı adayları önce Plan Bütçe Komisyonu'nda kendilerini anlatacak. Soru cevap seansı başlayacak. Milletvekilleri ve basın soracak. Önce toplumun terazisine çıkacak." ifadelerini kullandı.

"HERKES BEN BU ÜLKENİN VATANDAŞIYIM DİYECEK"

"Türklüğü Anayasa'dan çıkaracak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Babacan, "Ortak Politika Metni'nde böyle bir şey yok ama DEVA Partisi'nin hazırlığında vatandaşlık tanımının yenilenmesiyle ilgili hazırlık var. Vatandaşlığı daha kapsayıcı, kucaklayıcı vatandaşlık tanımı hale getiriyoruz. Türk ve Türklük kelimesi anayasanın birçok yerinde geçiyor ama bunların hiçbirisine dokunmuyoruz ama vatandaşlık tanımını bütün vatandaşları kuşatacak şekilde yeniliyoruz. Vatandaşımız Türk-Kürt-Laz-Roman-Boşnak da olsa kim olursa olsun ben bu ülkenin vatandaşıyım diyecek" dedi.

"HDP DESTEK VERİRSE MUTLU OLURUZ"

HDP konusunda da konuşan Babacan, "Millet İttifakı, 6 partiden oluşuyor. HDP, ayrı bir ittifak içerisinde şu anda dolayısıyla teknik olarak burada olması mümkün değil. HDP ve başka partiler Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse biz çok mutlu oluruz, bu iyi bir şeydir." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
5
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
6
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
7
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Çadır kent sağanak yağış nedeniyle tahliye edildi
﻿Çadır kent sağanak yağış nedeniyle tahliye edildi
﻿Çadır kent sağanak yağış nedeniyle tahliye edildi
﻿Ozan Tufan'ın golü Hull'a yetmedi. Burnley'e mağlup oldu
﻿Ozan Tufan'ın golü Hull'a yetmedi. Burnley'e mağlup oldu
﻿Ozan Tufan'ın golü Hull'a yetmedi. Burnley'e mağlup oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.