Babacan: Erdoğan’ın adaylığı hukuken mümkün değil

DEVA Partisi Genel Başkan’ı Ali Babacan katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Flash Haber TV'de Türkiye Nereye programına konuk olan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapmasına Yüksek Seçim Kurulu nezdinde itiraz edeceklerini belirtti.

‘’HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL’’

Babacan, "Sayın Erdoğan adaylığı için başvurduktan sonra biz de YSK’ya başvuracağız. ‘Hukuken bu mümkün değil’ diyeceğiz. Çünkü bu Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemi. Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, Anayasaya aykırıdır." diye konuştu.

Ayrıca Babacan, "Artık seçim kararı alındı, seçime doğru yürüyoruz. Hazırız; planlarımızla hazırız, kadrolarımızla hazırız bir de hayırlı işte acele etmek lazım." ifadesini kullandı.