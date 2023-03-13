Seçim 14 Mayıs'ta olacak mı? Yoksa er meydanından kaçılacak mı? Ertelenecek mi? Tıkla oy ver

Seçim 14 Mayıs'ta yapılacak mı? Yoksa er meydanından kaçılacak mı? Erteleme olacak mı? Evet, 14 Mayıs'ta yapılacak. Hayır, er meydanından kaçılacak. ANKETİ OYLA Sonuçları Göster

Haftalardır konuşulan tarih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla resmileşmişti.

Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine karar verdi. Karar, Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

Kararı yılbaşından önce paylaşmıştık. Bizi seçim tarihini öne çekme kararını alma sebeplerinden bazıları şunlardır; 18 Haziran üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Bu tarih yurtiçinde ve yurtdışında yüzbinlerce vatandaşımızın Hac farizasını ifa etmek için mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okullar tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız tatile ve memleketlerine gitmek için yola çıkacaktı. Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden bir tarihin hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NDAN '14 MAYIS' MESAJI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AKSENER'DEN '14 MAYIS' MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’da; “Bağıra bağıra iktidara şunları yapın diyorum. Ama anlaşıldı ki yapılmayacak, 14 Mayıs seçiminden sonra Allah bizlere nasip edecek ve bu yıkımın tez elden ayağa kaldırılması için gereken her şey bilim, inanç ve liyakat, ciddiyet, şeffaflık, hesap verilebilirlik üzerinden yerine getirilecek” dedi.

BABACAN'DAN '14 MAYIS' MESAJI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine ilişkin kararı imzalamasının ardından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023'te 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Seçim kararı ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN '14 MAYIS' MESAJI

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 14 Mayıs seçimleri için "Hayırlı olsun. "Yaşanabilir bir Türkiye"nin zamanı artık gelmiştir" dedi.

UYSAL'DAN '14 MAYIS' MESAJI

Demokrat Parti'nin bugünkü Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs seçimler için “Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Demokrat Parti olarak biz buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz! 14 Mayıs 2023, yeniden yerli ve milli şefe karşı 'Yeter söz milletindir' diyeceğimiz bir gün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Uysal, paylaşıma, "Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa #Yeter demek için, 'Tek adam rejimi'ne #Yeter demek için 14 Mayıs’ta yine, yeniden buradayız! #YeterSözMilletindir" notunu düştü.