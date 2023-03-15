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Ali Babacan: Depremde ölenler resmi sayıların iki katı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların, açıklanan resmi sayılardan iki kat fazla olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 01:00
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Babacan: Depremde ölenler resmi sayıların iki katı

Ali Babacan: Depremde ölenler resmi sayıların iki katı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de yayınlanan ‘Lider Masası'nın konuğu oldu.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan ölü sayısına dikkat çekerek hayatını kaybeden vatandaşların sayısının en az iki katı olduğunu belirtti.

Babacan, "Deprem bölgesinde bu kanaat çok yaygın. Gittiğimiz yerlerde, o ilin ya da ilçenin mezar sayılarına bakılıyor. Muhtarlardan bilgiler alınıyor; kaç kişi defnedildiğine dair. Bir de açıklanan sayılara bakıyorsunuz arada uçurum var. Sayıların yaklaşık olarak açıklananın iki olabileceğine dair yaygın bir kanaat var" ifadelerini kullandı.

"1 YILDA YAPILACAK KONUTLAR 6 AYDA DA YAPILIR"

Babacan, depremzedelere verilen konut sözüne de dikkat çekerek, "Şu an davet usulüyle müteahhitlere verilen 1 yılda 250 bin konut sözünü, biz 6 ayda 500 bin konut olarak yapabileceğimizi söylüyoruz. Maliyetler gerçeği yansıtmıyor. Belirtilen maliyetlerin yarısı tutarında konut yapılabilir. Ve ücretsiz olarak depremzedelere temin edilir. Bunlar biz iktidara gelince hızlıca yapacağımız şeyler" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ METNE NİYE GİRMEDİ?

Millet İttifakı'nın metinlerinde İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesine ilişkin bir maddenin neden yer almadığına dair açıklamada bulunan Babacan, "İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. 6 partinin önemli bir ilkesi var 6/6 mutabakat. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor" dedi.

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