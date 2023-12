Babası kumpir ustası çocuğa patates yok. Ankara Tabip odası 10 çocuktan 22'sinin yoksul olduğunu açıkladı

Ekonomik kriz en çok da çocukları vuruyor. Ankara Tabip Odası'nın yaptığı "Türkiye'de çocuk olmak" adlı araştırmada hem çarpıcı hem de acı sonuçlara ulaştı. Aileler ekonomik krizle uğraşırken, çocuklarının beslenme sepetine koyacak bir şey bulamıyor. Dört çocuktan biri okula aç gidiyor.

Evrensel'den Kübra Kırımlı'nın haberine göre, Ankara Tabip Odasının hazırladığı “Türkiye’de çocuk olmak” araştırmada ülkedeki her 100 çocuktan 22’si yoksulluk içinde. Beslenmeleri yetersiz. Hal böyle olunca da hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri engellendi. Çocukların yüzde 62,4 her gün makarna ve ekmek tüketiyor. Meyve tüketen çocukların oranının yüzde 50.5 olarak kayıtlara geçerken sebze yilen çocuk oranın yüzde 33...En önemli sonuç ise et tüketiminde. Çocukların ancak yüzde 12,7 her gün et tüketebiliyor.

ÇOCUKLARIN AÇLIKTAN BAŞI AĞRIYOR

Kadınlarla yapıla röportajlarda verilen cevaplar ise yürekleri dağlıyor. Yaşadıklarını dillendiren kadınların kimi bir yıldır neredeyse peynir ve patates alamadıklarını ifade etti. Çocukların kiyafetlerini ancak dayanışma ile karşılayabiliyorlar. Çocuğunun eve geldiğinde 'başım ağrıyor halsizim' dediğini hatırlatan kadınlar ne yapacağımı bilemiyorum demekten başka bir şey konuşamıyor. Asgari ücretin yakında zamlanacağını hatırlatan bir kadın ise her şeye yeni zamlar geleceğini kaydetti. Yumurtanın kolisinini ise 120 lirayı aştığını belirten bir kadın ben yiyemiyorum ancak çocuklarıma koyabiliyorum. En acısı ise Sevda adlı bir kadın söyledi. Eşinin kumpir ustası olduğunu belirten kadın "ben çocuklarımın beslenmesine patates koyamıyorum" şeklinde konuştu.

‘ÇOCUKLAR EŞİT BÜYÜSÜN İSTİYORUM’

Çocukların okula lahmacın veya köfte götürmek isteğini hatırlatan bir kadın ise Eve kıyma alamadığını ifade etti. "Arkadaşlarının beslenmesini görüyor" diyen kadın çocukların her şeyin farkında olduğunu belirtiyor