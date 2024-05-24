Babasına kanından tespih hediye etti

Sosyal medya kullanıcıları arasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir kullanıcı, babasına özel bir hediye vermek için kendi kanından tespih yaptırmaya karar verdi.

İşletme sahibi, kandan yapılan bu tespihin yapım aşamalarını sosyal medyada paylaştı. Tespihin yapımı sürecinde kullanılan kanın nasıl işlendiği, hangi tekniklerin kullanıldığı ve son ürünün nasıl şekillendiği adım adım takipçilerle paylaşıldı.

Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar arasında hediye fikri hakkında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, böyle bir hediye fikrinin gereksiz ve rahatsız edici olduğunu düşünürken, diğerleri ise bu hediye fikrinin özel ve anlamlı bir düşünce olduğunu savundu.