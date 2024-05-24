Kayıp çoban köpeği doğum yapan koyunun yanında bulundu

Kaynak: DHA
Kayıp çoban köpeği doğum yapan koyunun yanında bulundu

Erzurum'da kayıp sanılan çoban köpeği Kral, yaylada doğum yapan koyunun yanında bulundu. Kral, iki gün boyunca koyun ve kuzusuna sahip çıkarak adeta kahraman oldu.

Erzurum'un Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesine ait bin koyunluk sürü, çobanlar tarafından 3 bin 200 metre rakımlı Sünnet Yaylası'nda otlatıldı. Akşam saatlerinde ağıla getirilen sürüde, çobanlar 8 köpekten biri olan Kral ile gebe bir koyunun eksik olduğunu fark etti.

Kayıp koyun ve köpek, iki gün boyunca arandı. Kral ve koyunun izine rastlanamayınca aile ve çobanlar endişelendi. Ancak, iki gün sonra sürüyü aynı yaylada otlatan çobanlar, Kral'ı yanında kayıp koyun ve yeni doğan kuzusuyla birlikte buldu.

Kral'ın sadakatine ve görev bilincine hayran kaldıklarını söyleyen çobanlardan Azat Miroğlu, "Yayladan döndüğümüzde, köpeklerimizden Kral'ın olmadığını fark ettik. Döner dedik ancak 2 gün boyunca gelmedi. Buna bir anlam veremedik. 2 gün sonra tekrar yaylaya çıktığımızda Kral'ı fark ettik, yanına gittiğimizde koyun ve bir de kuzu gördük. Kral, doğum yapmak için sürünün gerisinde kalan koyunun yanında kalmış. İki gün boyunca aç ve susuz kalmasına rağmen onları korumuş. Kral bizi gördükten sonra uykuya daldı" diye konuştu. Sürü sahibi Ferit Kaya da, koyun ve kuzusuna sahip çıktığı için Kral'ı, büyükbaş budu vererek ödüllendirdiğini söyledi.

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