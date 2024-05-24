Kars-Iğdır karayolunda akbaba sürüsü görüntülendi

Kaynak: İHA
Kars-Iğdır karayolunda akbaba sürüsü görüntülendi

Kars-Iğdır karayolunda Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde yer alan kızıl akbaba sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kars-Iğdır karayolu üzerinde seyahat eden vatandaşlar, Halıkışlık mevkiinde sürpriz bir doğa olayına tanık oldu. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan kızıl akbabalar, yol kenarında sürü halinde görüldü.

Karayolunu kullanan vatandaşlar, yol kenarında sürü halinde akbabaları görünce önce şaşkınlık yaşadı. Ancak kısa süre sonra cep telefonlarına sarılarak bu nadir anları kaydetmeye başladılar. Kızıl akbabalar, vatandaşların ilgisini fark ettikten sonra bölgeden uçarak uzaklaştı.

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