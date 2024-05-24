Yol kenarında bitkin halde bulunan tilki tedavi altına alındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yol kenarında bitkin halde bulunan bir tilki, duyarlı bir vatandaşın yardımıyla kurtarıldı. Bahriye Kısacık isimli vatandaş, yol kenarında gördüğü bitkin tilkiye korkmadan yardım ederek, İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Bahriye Kısacık tarafından teslim edilen bitkin tilkiyi, tedavi edilmek üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Tilkinin genel sağlık durumu kontrol edilerek gerekli tedavilere başlandı.

Tilkinin bitkin halde olduğunu söyleyen Bahriye Kısacık, korkmayarak yardım ettiğini belirtti. Kısacık, “Tilkiyi yolda gördüm, yürüyemiyordu. Yabani bir hayvan olmasına rağmen korkmadım. Tilkiler korkulacak hayvan değil. Hayvanların uyutulması günah. Onlar da bizler gibi can taşıyor. Hayvanların tedavi edilmesini isterim” dedi.