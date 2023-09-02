Babasının polis kartıyla dolaştı trafiği birbirine kattı

İstanbul'da iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Görüntüleri kayıt altına alan sürücü, diğer araç sürücüsünün babasına ait olduğu polis kartını göstererek trafiğe müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Görüntüleri çeken sürücü, polis olmadığı halde babasının kartını kullanarak trafikte geçiş üstünlüğü sağlamaya çalışan ve diğer sürücülerin geçmesine müsaade etmeyen şahsı kameraya aldı.

Videoda şahsın, sürücünün "Sen polis misin" sorusuna yanıt olarak, polis olmadığını ancak babasının kimliğini taşıdığını söylediği görülüyor. Sürücünün daha sonra "Niye babanın kimliğini taşıyorsun" diye sorması üzerine şahıs, "Ulan var ya şu videolar çıktı çıkalı hepiniz adamsınız ya" diyor.

Sürücü, kaydettiği anları sosyal medyada "İstanbul'da sıradan bir gün" başlığıyla paylaştı. Video, binlerce kişi tarafından izlenirken, kullanıcılar babasının polis kartını kötüye kullanan şahsa tepki gösterdi.

"MEHMET ABİ'Yİ TANIYOR MUSUNUZ SİZ?"

Benzer bir olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de de yaşandı. Trafik polisinin denetimine yakalanan ehliyetsiz sürücü C. A., kendisine cezai işlem uygulamak isteyen trafik polis ekiplerine tek tek isim sordu.

Görüntü alan basın mensuplarına da tepki gösteren C. A., "Bu insan haklarına aykırı bir şey. Çekim izinlerini lütfen gösterebilir misiniz? Benim şahsi alanlarımı çekme hakkına sahip değiller. Bakın yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım ve buraya yığarım. Mehmet abiyi tanıyor musunuz siz? Şimdi burada sıkıntı çıkacak, benim onayım olmadan hiç kimse beni çekip basına veremez" dedi.