Babasının silah arkadaşlarından şehit kızına duygulandıran kutlama

Özel harekat polisi Mustafa Çetin 2016 yılında geçici görevle gittiği Mardin Nusaybin İlçesi’de şehit düşmüştü. Babasını kaybettiğinde 3 yaşında olan Fatma Sena'nın doğum günü, babasının silah arkadaşları tarafından küçük bir sürprizle kutlandı.

Babasının silah arkadaşlarından şehit kızına duygulandıran kutlama

2017'de şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Çetin'in kızı Fatma Sena, babasının silah arkadaşlarıyla unutulmaz bir kutlama gerçekleştirdi.

Fatma Sena'nın 10. yaş günü, Konya Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından babasının hatırasını yaşatma ve onun anısını onurlandırma amacıyla düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

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Gerçekleştirilen etkinlik babasının vatan için gösterdiği fedakarlığın bir simgesi oldu.

Bu duygusal buluşma, hem Fatma Sena'nın doğum gününü kutlamak hem de şehitlerimizin anısını canlı tutmak için bir fırsat oldu.

ANNESİ FATMA'NIN BABA ÖZLEMİNİ ŞÖYLE ANLATMIŞTI

Mardin Nusabin’de 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çetin’in 4 yaşındaki kızı Fatma Sena babasının yolunu gözlemeye devam ediyor.

O dönem Fatma Sena’nın baba özlemini anlatan anne Çetin “Kızım babasının yokluğuna alışmaya çalışıyor. ‘Babamı çok özledim. Uzaktaki evimize gidelim, babam burayı bilmiyor. Buraya hiç gelmiyor’ diyor. Babasının evi bilmediği için gelmediğini düşünüyor. Eşimin eşyalarını bir odaya yerleştirdim.

Fatma Sena, her gün odaya girip babasının fotoğraflarını, kıyafetlerini öpüyor.

Eve gelenlere eşimin ayakkabısını giydikten sonra dolabı açıp ‘Bu babamın ayakkabısı, bunlar da kıyafetleri’ diyor” ifadelerini kullanmıştı.

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