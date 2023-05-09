19 yıl sonra yakalanan Hizbullahçı, 6 ay sonra tahliye edilmiş. 1 polis şehit olmuştu

Diyarbakır’da 2000 yılında 1 polisin şehit olduğu 1 kişinin de yaralandığı Hizbullah’ın hücre evine düzenlenen operasyonun ardından kaçan Haydar Solmaz’ın 2019 yılında yakalandığı, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

19 yıl sonra yakalanan Hizbullahçı, 6 ay sonra tahliye edilmiş. 1 polis şehit olmuştu

Bağlar’ın Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi’nde 11 Ekim 2000 günü Hizbullah tetikçileri Haydar Solmaz, Mehmet Çiçek ile Cuma Güzel'in barındığı eve operasyon düzenlendi.

Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre, Evdeki kadın ve çocukları kalkan yapan Hizbullahçıların açtığı ateşte özel harekât polisi Âdem Bayrakçı ölürken, Uğur Uludağ yaralandı.

“Evdeki çocuklara hiçbir şekilde zarar gelmesin, kimsenin burnu kanamasın” diye telsizden talimat veren Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan çatışmanın çıktığı sokağa gelerek operasyonu bizzat yönetti.

Çatışma devam ederken Haydar Solmaz ile Mehmet Çiçek bir alt kattaki evin kapısını çalarak kendilerini polis olarak tanıtıp evde arama yapacaklarını söyledi.

Olup bitenlerden habersiz aile kapıyı açınca eve giren silahlı iki Hizbullahçı aileyi operasyon bitene kadar rehin aldı.

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19 YIL SONRA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

İki Hizbullahçının kaçmasını sağlayan Cuma Güzel, silahıyla birlikte yakalandı. Tetikçi Mehmet Çiçek de sonraki tarihlerde yakalandı.

Haydar Solmaz ise o günden itibaren kayıplara karıştı. Hakkında iki kişiyi öldürmek, 2 kişiyi kaçırmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmış dava bulunan ve özel harekat polisi Adem Bayrakçı’nın öldürülmesiyle ilgili yakalama kararı bulunan Solmaz, 11 Haziran 2019 günü Antalya Kepez'de sahte kimlikle yakalandı.

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İKİ KİŞİNİN KATİLİ OLMAKTAN GIYABİ TUTUKLUYDU

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hizbullahçı Solmaz SEGBİS'le aynı gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın içinde bulunduğu bir grup Hizbullahçının kendilerine polis süsü verip çalıntı bir araçla Davut ve Sedat Ekinci adlı iki kişiyi kaçırıp Cumhuriyet Köyünde bir sığınağa hapsettiğini, el ve ayaklarını zincirlediği bu kişilere işkence yaptığı, öldürmek için kaçırdığı iki kişiyi infaz etmek için sığınağa gittiğinde ikisinin de zinciri kırıp kaçtıklarını belirtti.

Mahkeme, sanığın ayrıca köyde koruculuk yaptıkları ve devlet yanlısı oldukları için Adem Keser ile Salih Keser'in öldürüldüğü, Naciye Keser'in yaralandığı olayın da asli faili olduğu için hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldığı için 19 yıllık tutukluluk kararını vicahiye çevirdi.

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TUTUKLANDI, 6 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Haydar Solmaz'ın tutukluluğu ise sadece 6 ay sürdü. 5 Aralık 2019 günü hakim karşısına çıkan Hizbullahçı, iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin kaçırılması, bir kişinin de yaralanması eylemlerinden hakkında dava açılmasına rağmen tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle tahliye edilerek serbest bırakıldı.

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GAFFAR OKKAN’IN “HİZBULLAH TETİKÇİLERİ” LİSTESİNDEYDİ

Haydar Solmaz, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın öldürülmeden 9 gün önce 15 Ocak 2001 günü Diyarbakır Valiliği’nde basına açıkladığı 26 kişilik tetikçiler listesinde yer alıyordu.

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