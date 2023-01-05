5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması

Bankacıların hocası, eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Babuşcu, Yençağı Gazetesi'ne konuştu "Yeni ekonomi modeli işlemeyeceği anlaşılınca bankalara baskı uygulandı. Tahsili gecikmiş alacakların azalması, BDDK makyajıyla yapıldı" dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:31
Takip Et

Babuşçu'dan flaş açıklama: "KKM, bankaların kârının artırmasını destekledi"

Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
+
Aa
-

Ekonomist, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, bankacıların hocası Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bankacılık sektörüne ilişkin Yeniçağ Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Ekonomik krizlerden sonra kamu bankalarının yapılandırılması için hazırlanan program kapsamında Mayıs 2001'de Ziraat Bankasıı Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Babuşcu'nun sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

* 2022 yılını tamamladığımız şu günlerde bankacılık sektörünün genel durumunu nasıl görüyorsunuz?

"2020 ve 2021 yıllarında yaşanan pandemi bütün sektörleri olduğu gibi bankacılık sektörünü de etkiledi. Bu etki iki yönlü oldu. İlki müşterilerin davranışları açısından bazı yeni durumlarla karşılaşıldı. Elektronik bankacılık uygulamaları ve kullanımı daha yaygınlaştı. İkincisi ise pandemiye yönelik devlet tarafından alınan önlemler oldu. Bu önlemlerin bir bölümü bankaları rahatlatırken bir bölümü özellikle kredi kullanımı vb. alanlarda zorlayıcı tedbirlerdi. 
2022 yılını pandeminin etkilerinin geride kalmaya başladığı ve bankacılık sektörü için bazı açılardan normale dönmeye başlanan dönem olarak görebiliriz. Bazı açılardan diyorum, çünkü, bankacılık müşterilerle yapılan işlem süreçleri açısından normale dönerken, devletin bankalar üzerindeki baskısı açısından pandemi döneminin bile ötesine geçildi. 2021 sonunda ekonomi yönetiminin uygulamaya başladığı ve hiçbir tutarlı tarafı olmayan yeni ekonomi modelinin kısa sürede kendi başına işlemeyeceği görüldüğünden, piyasa ekonomisi kurallarına uymayan şekilde alınan kararlarla bankalar üzerinde baskı kurulup modelin gerçekleştirilmeye çalışıldığını izledik. Dolayısıyla pandemi sonrası normalleşme gibi görünen 2022 yılı, gerçekte bankalar için zor geçen yıllardan biri olmuştur. Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi bazı uygulamalar kârlılık anlamında bankalara yarar sağlarken, menkul kıymet tesisi zorunluluğu ve kredi kullandırımına yönelik alınan bazı kararlar bankaların geleceği açısından ciddi riskler oluşturmuştur."

* 2022'de bankacılık sektöründe rakamsal büyüklükler açısından ne tür değişimler yaşanmıştır?

"Kamu bankalarının büyüklükler olarak sektördeki hakimiyeti artarak devam etmektedir. Bu durum ne kadar sağlıklıdır tartışılabilir. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Eylül 2022 'de aktif büyüklükleri itibarıyla üç kamu bankasının sektördeki payı %41,8 seviyesindedir.
Karlılık açısından bankaların kar miktarlarında ciddi artışlar olmuştur. Basında da sürekli bankaların karlılığı konuşulmuştur. Ancak yüksek enflasyonun olduğu bir dönemde sağladıkları kar gerçekten yüksek midir tartışılabilir.
Diğer önemli bir nokta da kredilerle ilgilidir. 2022 yılı ekonomi yönetiminin krediler konusunda yaşadığı ikilemlerle geçmiştir. Bir yandan büyümeyi korumak üzere kredi kullanımının daralmaması istenirken, bir yandan da enflasyon üzerinde baskı yaratması nedeniyle kredi kullandırımı sınırlandırılmaya çalışılmıştır."

* Bankaların son yıllarda tahsili gecikmiş alacaklarında söylenilenlerin tersine bir artış yaşanmadı, bunu olumlu mu yorumlamalıyız?

"Son yıllarda bankaların kredilerinde önemli artışlar olurken, tahsili gecikmiş alacak oranlarında bir artış görülmemektedir. İlk başta olumlu gibi görünen bu gelişmenin gerçekte farklı nedenler taşıdığı bilinmektedir. Nitekim bilindiği gibi pandemi dönemi ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından mevcut düzenlemeler çok esnetilerek bankaların kredilerini, yakın izlemedeki krediler ve donuk alacaklar olarak sınıflandırması neredeyse yasak hale getirilmiştir. Bugün de birçoğu devam eden bu uygulamalarla bankalar sorunlu pek çok kredisini bankacılık tabiriyle yüzdürmektedir. Yani bankalar gerçekte donuk alacaklar ve yakın izlemedeki krediler sınıfında olması gereken kredilerini esnek uygulamalar sayesinde diğer gruplar içinde tutmaktadırlar. Ne kadar sağlıklı olduğu tartışılabilecek olan uygulama açıklanan verilerin doğruluğu konusunda da soru işareti yaratmaktadır. İkinci olarak kamu bankalarında görülmemekle birlikte özel bankalar donuk alacaklarını dönem dönem Varlık Yönetim Şirketlerine satmaktadır. Bu satışlar sonrasında satış yaptıkları miktarı bilançolarındaki donuk alacaklarından düşmektedirler. Bu da donuk alacakların düşük görünmesini sağlamaktadır.
Sonuç olarak, özellikle son iki yıllık dönemde BDDK'nın mevcut mevzuatı sulandırarak kredilerin risklilik sınıflandırmasına ciddi müdahaleleri olmuştur. O nedenle halen açıklanan kredi rakamlarının yukarıdaki sınıflandırma çerçevesinde ne derece doğru olduğu bilinmemektedir. Bir başka ifade ile gerçekte bugün bankaların kredi portföylerinin kredi riskliliği düzeyleri konusunda bir şey söylemek mümkün değildir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
3
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
4
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
5
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
﻿Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
﻿Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
﻿Taksim metrosunda hareketli saatler
﻿Taksim metrosunda hareketli saatler
﻿Taksim metrosunda hareketli saatler
﻿Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
﻿Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
﻿Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
﻿Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
﻿Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
﻿Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.