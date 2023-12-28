Badem kısırlığı böyle bitiriyor

Fındık, badem veya ceviz gibi kuruyemişler, baba olmak isteyen erkekler için faydalı olabileceğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Yapılan çalışmada kuruyemişlerin sağlıklı ve genç erkeklerde sperm sayısını ve kalitesini iyileştirdiğini ortaya koydu.

14 haftalık çalışma sonunda, kuruyemiş alan gruptaki erkeklerin sperm sayısı, canlılığı, hareketliliği ve şekli açısından önemli bir gelişme olduğu belirlendi.

Ayrıca, bu gruptaki erkeklerin spermlerindeki DNA parçalanması oranının da düştüğü görüldü.

DNA parçalanması, erkek kısırlığı ile ilgili bir faktör olarak biliniyor. Kuruyemişlerin bu olumlu etkisi, kısırlık problemi olan erkekler için umut verici olabilir.

Uzmanlar, kuruyemişleri günlük beslenmeye eklemenin kısırlık sorununu çözeceğini iddia etmek için henüz erken olduğunu belirtti.

Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar, sağlıklı beslenme ve yaşam biçiminin çocuk sahibi olmada önemli bir rol oynadığını gösterdi.