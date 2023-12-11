Boğaz ve bademcik iltihabı olanlara müjde. Mucize ot boğazları rahatlatıyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Beşparmak otu; Boğaz ve bademcik iltihabı olanlar, bol suyla seyreltip gargara yapabilirler. Bu şekilde boğazlarını rahatlatabilirler.

BOĞAZ İLTİHABI NEDİR?

Tonsilit olarak da bilinen bademcik iltihabı ve yutak iltihabını (farenjit) da içeren boğaz iltihaplanması, virüs ya da bakteriler nedeniyle bu bölgelerde enfeksiyon görülmesi durumudur.

BEŞPARMAK OTU NASIL KULLANILIR?

50 gram bitkiyi 4 bardak suya ekleyip 10 dakika kaynatın. Sonra suyu soğutup süzün.

Her gün yemeklerden önce bir çay bardağı için.

Aynı suyu gargara yapmak için de kullanabilirsiniz.