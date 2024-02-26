'Bağ evi fareleri' polisin 10 günlük çalışması ile yakalandı

Kaynak: İHA
'Bağ evi fareleri' polisin 10 günlük çalışması ile yakalandı
Kayseri’de 3 farklı bağ evinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde eşya çalan şahıslar, 10 gün süren çalışmalar sonucunda yakayı ele verdi.

Kayseri’nin Talas ilçesine bulunan 3 farklı bağ evinden demir korkulukları kesilerek çalınması üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 günlük çalışma sonucundaticari taksi ve plakasız bir araçla evlere gelerek televizyon, kombi ve antika gibi 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan şahısların O.A. ve E.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheli şahıslar düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.

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